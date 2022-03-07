Под Николаевом погиб львовский журналист во время боя с оккупантами

Виктор 24 февраля пошел в военкомат, чтобы защищать Украину / Коллаж "Сегодня"
Под Николаевом на войне с российскими захватчиками погиб военный корреспондент, известный львовский журналист Виктор Дударь. Мужчина защищал территорию с первых же дней войны.
Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
Что известно про журналиста
Виктор 24 февраля пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину.
Более 10 лет он работал штатным журналистом издания "Экспресс", вел военную тематику, проводил журналистские расследования.
В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в "Экспрессе", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.
По сообщению жены погибшего, также журналистки, Оксаны Дударь, муж в первый день полномасштабного наступления России ушел на фронт.
"Помню, как в 5.30 его разбудила: "Вставай! Началась война!" Он обнял крепко, сказал, что все будет хорошо. Собрал рюкзак, позвонил нескольким друзьям и поехал в часть", – написала она.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
- Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.