Российские военные обстреляли и ограбили автомобиль журналиста из Швейцарии (фото)

Российские войска обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, на бампере и по бокам которого была надпись PRESS. После того как поврежденная машина съехала в кювет, оккупанты ограбили журналиста, отняв 3 тысячи долларов и личный ноутбук сотрудника независимой прессы.
Об этом рассказала народный депутат София Федина в Telеgram-канале.
Пострадавший журналист был доставлен из Николаевской области, где произошло нападение, в областную больницу Кропивницкого.
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Мародеры также отняли у Брике все материалы, которые он успел собрать о войне в Украине. Таким образом оккупанты в очередной раз подтвердили свою неспособность соблюдать хотя бы видимость "благородных спасителей от бандеровцев и нацистов". Это мелкие и вороватые преступники с низкой социальной ответственностью.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
- Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.