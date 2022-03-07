Российские военные обстреляли и ограбили автомобиль журналиста из Швейцарии (фото)

В настоящее время журналист лечится в Кропивницком

Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, на бампере и по бокам которого была надпись PRESS. После того как поврежденная машина съехала в кювет, оккупанты ограбили журналиста, отняв 3 тысячи долларов и личный ноутбук сотрудника независимой прессы.

Об этом рассказала народный депутат София Федина в Telеgram-канале.

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Пострадавший журналист был доставлен из Николаевской области, где произошло нападение, в областную больницу Кропивницкого.

Мародеры также отняли у Брике все материалы, которые он успел собрать о войне в Украине. Таким образом оккупанты в очередной раз подтвердили свою неспособность соблюдать хотя бы видимость "благородных спасителей от бандеровцев и нацистов". Это мелкие и вороватые преступники с низкой социальной ответственностью.

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Ситуация в Украине 7 марта