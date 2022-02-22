Признание Путиным "ЛДНР", ввод войск РФ в ОРДЛО и обращение Зеленского — главные новости за ночь

21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить военных РФ на территорию ОРДЛО, а Зеленский на фоне этого обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Путин признал "ЛДНР" – подписан указ

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР". Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "республик".

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Президент РФ назвал это решение "давно назревшим"/Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле ответили, какие границы нарисовали для "ЛДНР"

Россия признает "ЛДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о "ратификации договоров" о дружбе и сотрудничестве с "республиками" будет рассмотрен Советом Федерации во вторник, 22 февраля.

Подписанные с властями "ЛДНР" "договоры" хотят ратифицировать 22 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Огромная колонна танков и БТР двинулась из Донецка на передовую — СМИ

Жители оккупированного Донецка сообщают о входе чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении, к линии соприкосновения. Очевидцы сообщают, что 21 января около 23 часов колонна военной техники прошла прямо по центру города — улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".

Путин вводит войска РФ после подписания указа о признании независимыми так называемых "ЛДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"