Признание Путиным "ЛДНР", ввод войск РФ в ОРДЛО и обращение Зеленского — главные новости за ночь

21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить военных РФ на территорию ОРДЛО, а Зеленский на фоне этого обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
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Путин признал "ЛДНР" – подписан указ
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР". Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "республик".
В Кремле ответили, какие границы нарисовали для "ЛДНР"
Россия признает "ЛДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о "ратификации договоров" о дружбе и сотрудничестве с "республиками" будет рассмотрен Советом Федерации во вторник, 22 февраля.
Огромная колонна танков и БТР двинулась из Донецка на передовую — СМИ
Жители оккупированного Донецка сообщают о входе чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении, к линии соприкосновения. Очевидцы сообщают, что 21 января около 23 часов колонна военной техники прошла прямо по центру города — улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".
Байден ввел санкции против "ЛДНР"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать из "ЛДНР". Согласно решению Байдена, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.
Что будет дальше? Зеленский рассказал о плане Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР". Он отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.
США в ООН: Путин разорвал в клочья Минские соглашения
В 4:00 по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. В ходе заседания постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины.
МИД Украины требует болезненных санкций, чтобы остановить следующий шаг Москвы
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают решение Российской Федерации о признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "ЛДНР".