Визнання Путіним "ЛДНР", введення військ РФ до ОРДЛО та звернення Зеленського — головні новини за ніч

21 лютого Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" та почав вводити військових РФ на територію ОРДЛО, а Зеленський на фоні цього звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Путін визнав "ЛДНР" – підписано указ

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР". Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "республік".

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Президент РФ назвав це рішення "давно назрілим"/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі відповіли, які кордони намалювали для "ЛДНР"

Росія визнає "ЛДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про "ратифікацію договорів" про дружбу та співпрацю з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, 22 лютого.

Підписані з владою "ЛДНР" "договори" хочуть ратифікувати 22 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Величезна колона танків і БТР рушила з Донецька на передову – ЗМІ

Жителі окупованого Донецька повідомляють про вхід надзвичайно великої колони танків та бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Очевидці повідомляють, що 21 січня близько 23 години колона військової техніки пройшла прямо центром міста – вулицею Університетською, і рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".

Путін вводить війська РФ після підписання указу про визнання незалежними так званих "ЛДНР"/Фото: колаж: "Сьогодні"