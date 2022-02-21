У Кремлі відповіли, які кордони намалювали для "ЛДНР"

Підписані з владою "ЛДНР" "договори" хочуть ратифікувати 22 лютого

Путін підписав указ про визнання "ЛДНР"/Фото: колаж: "Сегодня"

Росія визнає "ЛДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про "ратифікацію договорів"про дружбу та співробітництво з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, 22 лютого.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Все інше знаходиться за рамками юридичних дій", — сказав заступник голови комітету РФ у міжнародних справах Андрій Клімов.

За його словами, підписані з владою "ЛДНР" "договори" будуть ратифіковані палатою у вівторок.

"Далі (після підписання — Ред.) цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних Зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", — сказав Клімов.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указпро визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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