"Прощай, немытая Россия": женщина в Киеве сожгла паспорт РФ

Россиянка порвала свой паспорт из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянка в Киеве порвала паспорт РФ из-за стыда за свою страну, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Кудерская Наталья Евгеньевна, живущая в Киеве вторую неделю в бомбоубежище, порвала свой паспорт на видеокамеру со словами: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна Господ".

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"Она получит гражданство Украины, как и другие россияне, которым стыдно и больно за то, что делается сейчас в России, ставшей фашистским государством", — пишет Геращенко.

Ранее житель Днепра сжег и растоптал паспорт России.

Война в Украине 13 марта