Стыдно: житель Днепра сжег и растоптал паспорт России

Мужчина признался, что не хочет быть гражданином страны-агрессора

Гражданин России сжег паспорт и жалеет, что его не берут в ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре 52-летний уроженец России сжег и растоптал паспорт РФ из-за категорического несогласия с действиями страны-оккупанта, говорится в сюжете телеканала "Украина 24".

В Украину мужчина с семьей переехал из республики Коми еще в 1996 году. Тогда из-за болезни ребенка врачи посоветовали изменить северный климат, а в Днепре как раз были родственники.

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С тех пор мужчина проживал и работал в Украине и уверяет – никогда не чувствовал, что кто-то его притесняет. Сейчас чувствует стыд перед детьми и внучкой за страну-агрессора и не хочет быть ее гражданином. Если бы не российский документ – уже пошел бы в ВСУ или терроборону. Теперь планирует получить паспорт Украины.

"Я не думал, что та власть, которая сейчас в России, поступит так со всем миром. Это ненормальный маразматик – вы видите, что он творит. Если бы взяли в Вооруженные Силы Украины или терробороны – я бы пошел с удовольствием", – рассказал Василий Василишин.

Днепрянин заявил, что не желает быть гражданином РФ.

"Я не хочу быть гражданином этой страны-агрессора, которая бомбит мирные города, убивает мирных людей, которая бомбит больницы. У меня слов нет – это ненормальные люди. Путин – это большое х**ло. А русский корабль – идет он нах*й. Слава Украине!", – сказал он.

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