Стыдно: житель Днепра сжег и растоптал паспорт России

В Днепре 52-летний уроженец России сжег и растоптал паспорт РФ из-за категорического несогласия с действиями страны-оккупанта, говорится в сюжете телеканала "Украина 24".
В Украину мужчина с семьей переехал из республики Коми еще в 1996 году. Тогда из-за болезни ребенка врачи посоветовали изменить северный климат, а в Днепре как раз были родственники.
С тех пор мужчина проживал и работал в Украине и уверяет – никогда не чувствовал, что кто-то его притесняет. Сейчас чувствует стыд перед детьми и внучкой за страну-агрессора и не хочет быть ее гражданином. Если бы не российский документ – уже пошел бы в ВСУ или терроборону. Теперь планирует получить паспорт Украины.
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"Я не думал, что та власть, которая сейчас в России, поступит так со всем миром. Это ненормальный маразматик – вы видите, что он творит. Если бы взяли в Вооруженные Силы Украины или терробороны – я бы пошел с удовольствием", – рассказал Василий Василишин.
Днепрянин заявил, что не желает быть гражданином РФ.
"Я не хочу быть гражданином этой страны-агрессора, которая бомбит мирные города, убивает мирных людей, которая бомбит больницы. У меня слов нет – это ненормальные люди. Путин – это большое х**ло. А русский корабль – идет он нах*й. Слава Украине!", – сказал он.
Война в Украине 9 марта
- Украинские защитники уже четырнадцатый день отбивают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.
- Однако военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые дома бомбами буквально сравняли с землей.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за русских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Попадающие в плен русские военные начали признаться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учебу, а на войну в Украине.