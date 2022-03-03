"Это человек с серьезными психическими проблемами", — сокурсник Путина в интервью Дмитрию Гордону

Сокурсник Путина раскрыл его тайны юности / Коллаж "Сегодня"

Сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что в юношестве нынешнему главе РФ давали неуважительные прозвища. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Дмитрию Гордону.

В беседе с украинским журналистом Швец назвал Путина никчемным и объяснил, почему ему удалось занять такую высокую государственную должность.

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"Напомню, как его называли в Краснознаменном институте (сегодня — Академия внешней разведки. — Ред.) – у него была кличка "окурок". Потом — "бледная моль". Вот так к нему относились. Совершенно никчемный человек, именно поэтому его и сделали президентом: никчемный и послушный, который будет охранять активы Ельцина", — сказал Швец.

На вопрос интервьюера, понимал ли он, что Путин будет нападать на суверенную Украину, Швец ответил отрицательно. И добавил, что переоценил бывшего сокурсника:

"Я все-таки считал, что он (Путин. — Ред.) рациональный человек. Я, в отличие от него, просчитывал, чем это закончится, если он совершит массовое вторжение, то, что он сделал. Это самоубийство, просто самоубийство на ровном месте, которое не было ему жизненно необходимым. Я не мог себе представить, что человек, если он только не совершенно психически больной, может это совершить. Он эго совершил. И сейчас Украина, Россия, весь мир пожинает плоды этого безумия".

Кроме того, Юрий Швец констатировал перемены в поведении нынешнего хозяина Кремля. И отметил, что на такую вооруженную агрессию способен человек с ментальными расстройствами.

"Сколько я слушаю, эксперты американские, специалисты разведки на уровне бывшего директора ЦРУ, высочайшие чины Пентагона уровня бывшего командующего войсками НАТО все говорят, что это не тот человек, который был еще пять лет назад, год назад. Это человек с серьезными психическими проблемами", — заключил бывший разведчик.

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Война в Украине

Войска Российской Федерации вторглись в Украину около 4:35 утра. Обстреляли сразу несколько объектов по всей Украине, в том числе открывали огонь в столице.

По состоянию на восьмой день полномасштабного вторжения из-за действий оккупантов РФ погибли 752 мирных человека. Это данные Мониторинговой миссии ООН.

Военные преступления России будет расследовать военный трибунал в Гааге. Информацию о нарушениях международного законодательства Россией передали в Международный криминальный суд 38 стран.