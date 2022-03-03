"Це людина з серйозними психічними проблемами", — однокурсник Путіна в інтерв'ю Дмитру Гордону

Однокурсник Путіна розкрив його таємниці юності / Колаж "Сьогодні"

Однокурсник президента РФ Володимира Путіна, екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець розповів, що в юнацтві нинішньому главі РФ давали неповажні прізвиська. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю Дмитру Гордону.

У бесіді з українським журналістом Швець назвав Путіна нікчемним та пояснив, чому йому вдалося обійняти таку високу державну посаду.

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"Нагадаю, як його називали в Червонопрапорному інституті (сьогодні – Академія зовнішньої розвідки. – Ред.) – у нього було прізвисько "недопалок". Потім – "бліда міль". Отак до нього ставилися. Абсолютно нікчемна людина, саме тому її і зробили президентом: нікчемна і слухняна, яка охоронятиме активи Єльцина", — сказав Швець.

На запитання інтерв'юера, чи розумів він, що Путін нападатиме на суверенну Україну, Швець відповів негативно. І додав, що переоцінив колишнього однокурсника:

"Я все-таки вважав, що він (Путін —Ред.) раціональна людина. Я, на відміну від нього, прораховував, чим це закінчиться, якщо він зробить масове вторгнення, те, що він зробив. Це самогубство, просто самогубство на рівному місці, яке було йому життєво необхідним. Я не міг собі уявити, що людина, якщо вона тільки не зовсім психічно хвора, може це зробити. Він його зробив. І зараз Україна, Росія, весь світ пожинає плоди цього божевілля".

Крім того, Юрій Швець констатував зміни у поведінці нинішнього господаря Кремля. І зазначив, що на таку озброєну агресію здатна людина із ментальними розладами.

"Скільки я слухаю, експерти американські, фахівці розвідки на рівні колишнього директора ЦРУ, найвищі чини Пентагону рівня колишнього командувача військ НАТО всі кажуть, що це не та людина, яка була ще п'ять років тому, рік тому. Це людина з серйозними психічними проблемами", — підсумував колишній розвідник.

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Війна в Україні

Війська Російської Федерації вторглися в Україну близько 4:35 ранку. Обстріляли одразу кілька об'єктів по всій Україні, зокрема, відкривали вогонь у столиці.

Станом на восьмий день повномасштабного вторгнення через дії окупантів РФ загинули 752 мирних людей. Це дані Моніторингової місії ООН.

Військові злочини Росії буде розслідувати військовий трибунал у Гаазі. Інформацію про порушення міжнародного законодавства Росією передали до Міжнародного кримінального суду 38 країн.