"Вторгнення почалося": Геращенко назвав українські міста та об'єкти, які обстріляла РФ (список)

Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації в Україні.
Про це він написав на своєму акаунті у Facebook.
Деталі
Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
Далі по темі
"Відсьогодні у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинять нового Гітлера зараз, або буде третя світова війна. З нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю! Перемога буде за нами", — написав Геращенко.
Також радник міністра МВС закликав телефонувати друзям та рідним в Росію та вимагати їх виходити на вулиці, щоб зупинити війну.
Що обстріляли?
- 04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ
- 05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове"
- 05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ
- 05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"
- 05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"
- 05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" – артилер. обстріл зі стор. РФ
- 05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля"
- 05:23 ППр "Бачівськ" заходить бронетехніка
- 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
- 05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ
- 05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ
- 05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ
Заява Путіна
Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".
"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.
Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".