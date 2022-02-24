"Вторгнення почалося": Геращенко назвав українські міста та об'єкти, які обстріляла РФ (список)

Росія обстріляла низку міст та важливих об'єктів

Геращенко заявив, що були здійснені ракетні удари/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації в Україні.

Про це він написав на своєму акаунті у Facebook.

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Деталі

Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

"Відсьогодні у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинять нового Гітлера зараз, або буде третя світова війна. З нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю! Перемога буде за нами", — написав Геращенко.

Також радник міністра МВС закликав телефонувати друзям та рідним в Росію та вимагати їх виходити на вулиці, щоб зупинити війну.

Що обстріляли?

04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ

05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове"

05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" – артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля"

05:23 ППр "Бачівськ" заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ

Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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