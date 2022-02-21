Резкий спад. В Украине за сутки обнаружили более 13 тыс. COVID-больных

В Украине все больше больных коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1254, а медработников – 151. При этом за 19 февраля обнаружили 17 448 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1886 человек;

летальных исходов – 127;

выздоровели – 13 904 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 734 333 человека;

поправились – 3 952 363 человека;

летальных исходов – 104 645.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область – 502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 633;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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