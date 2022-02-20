Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 17 тыс. новых больных

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировали 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 1473, а медработников – 142.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы – 3172 человека;
- летальных исходов – 152;
- выздоровели – 11 963 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 720 771 человек;
- выздоровели – 3 938 459 человек;
- летальных исходов – 104 518.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2126;
Винницкая область – 292;
Волынская область – 336;
Днепропетровская область – 1077;
Донецкая область – 925;
Житомирская область – 720;
Закарпатская область – 275;
Запорожская область – 753;
Ивано-Франковская область – 328;
Киевская область – 574;
Кировоградская область – 321;
Луганская область – 263;
Львовская область – 635;
Николаевская область – 945;
Одесская область – 953;
Полтавская область – 541;
Ровенская область – 333;
Сумская область – 996;
Тернопольская область – 394;
Харьковская область – 1398;
Херсонская область – 867;
Хмельницкая область – 861;
Черкасская область – 823;
Черновицкая область – 247;
Черниговская область – 475.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.