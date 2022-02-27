РФ перебросила в Беларусь самолеты, перегруппировала силы и наступает на Киев

Россия не оставляет надежд взять Киев. Коллаж "Сегодня"

Россия перебросила к границе Украины дополнительную авиацию в Беларуси, перегруппировала силы и продолжает наступление на Киев. На юге страны оккупанты пытаются высадится на побережье, но все тщетно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военных, российские оккупанты нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов за сегодняшний день. А тем временем Беларусь стала эпицентром концентрации сил РФ:

Реклама

на аэродром Мачулищи переброшено 10 вертолетов из состава 15-й бригады, базирующейся в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

на аэродром Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Россия перегруппировала свои силы и осуществляет наступательные действия в направлении Киева. Украинская армия упорно противостоит агрессору. Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины полковник Сергей Собко.

Неспокойно на юге. Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена с морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины. Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

Реклама

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.

В Минобороны озвучили потери РФ с начала масштабного вторжения. Украинские военные и территориальная оборона настреляли больше четырех тысяч оккупантов.

Реклама

В Черниговской области украинские военные разбили танковую роту РФ. Уничтожен и весь личный состав подразделения.

После постоянных неудач и огромных потерь агрессор решил воспользоваться своей любимой тактикой – прикрыться детьми и женщинами, чтобы беспрепятственно на танках зайти в Киев.