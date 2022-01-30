Ситуация накаляется. В Украине за сутки обнаружили более 24 тыс. новых COVID-случаев

В Украине ухудшается обстановка с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за сутки 29 января зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 12 843 меньше, чем за 28 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3692 человека;
- летальных исходов – 94;
- выздоровели – 3145 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 042 469 человек;
- выздоровели – 3 618 402 человека;
- летальных исходов – 100 125.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1058;
Винницкая область – 986;
Волынская область – 395;
Днепропетровская область – 688;
Донецкая область – 643;
Житомирская область – 2013;
Закарпатская область – 439;
Запорожская область – 394;
Ивано-Франковская область – 1664;
Киевская область – 644;
Кировоградская область – 214;
Луганская область – 264;
Львовская область – 3043;
Николаевская область – 486;
Одесская область – 1175;
Полтавская область – 306;
Ровенская область – 1172;
Сумская область – 1554;
Тернопольская область – 884;
Харьковская область – 1722;
Херсонская область – 448;
Хмельницкая область – 1883;
Черкасская область – 541;
Черновицкая область – 924;
Черниговская область – 968.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Шесть областей Украины могут попасть в красную зону, и совсем скоро
В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень скоро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.
"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.
Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.
По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпидопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.
Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.
Будет ли тотальный локдаун
"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходили вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.
Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.