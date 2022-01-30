Ситуация накаляется. В Украине за сутки обнаружили более 24 тыс. новых COVID-случаев

В Украине ухудшается обстановка с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 29 января зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 12 843 меньше, чем за 28 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3692 человека;

летальных исходов – 94;

выздоровели – 3145 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 042 469 человек;

выздоровели – 3 618 402 человека;

летальных исходов – 100 125.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1058;

Винницкая область – 986;

Волынская область – 395;

Днепропетровская область – 688;

Донецкая область – 643;

Житомирская область – 2013;

Закарпатская область – 439;

Запорожская область – 394;

Ивано-Франковская область – 1664;

Киевская область – 644;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 264;

Львовская область – 3043;

Николаевская область – 486;

Одесская область – 1175;

Полтавская область – 306;

Ровенская область – 1172;

Сумская область – 1554;

Тернопольская область – 884;

Харьковская область – 1722;

Херсонская область – 448;

Хмельницкая область – 1883;

Черкасская область – 541;

Черновицкая область – 924;

Черниговская область – 968.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Шесть областей Украины могут попасть в красную зону, и совсем скоро

В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень скоро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.

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"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.

Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.

По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпидопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.

Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.

Будет ли тотальный локдаун

"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходили вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.

Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.

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