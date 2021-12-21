Сколько еще будем носить маски и как на это влияет "Омикрон"? В Минздраве ответили

На фоне прихода в Украину "Омикрона" вопрос использования маски еще более актуальнее. / Фото: Коллаж: Сегодня
Независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Медицинские маски позволяют избежать инфицирования коронавирусной болезнью и сделать невозможным передачу вируса.
Почему маски нужно носить всем
- Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о тех, кто переносит COVID-19 с выраженными симптомами, так и о бессимптомных больных. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью.
- Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.
- Правильное использование медицинской маски в сочетании с вакцинацией максимизирует защиту от новых, более опасных штаммов COVID-19. Особенно, когда говорится об "Омикроне", который распространяется значительно быстрее, чем известные ранее штаммы.
Важно: если маска одета неправильно, то есть не прикрывает нос и рот, никакой защиты она не дает.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем раньше.
За прошедшие сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных исходов – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.
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