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Сколько еще будем носить маски и как на это влияет "Омикрон"? В Минздраве ответили

Инна Собора
21 декабря, 15:07
Говорить об отмене масочного режима рано – в стране должен сформироваться коллективный иммунитет

На фоне прихода в Украину "Омикрона" вопрос использования маски еще более актуальнее. / Фото: Коллаж: Сегодня

Независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Медицинские маски позволяют избежать инфицирования коронавирусной болезнью и сделать невозможным передачу вируса.

Почему маски нужно носить всем

  • Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о тех, кто переносит COVID-19 с выраженными симптомами, так и о бессимптомных больных. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью.
  • Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.
  • Правильное использование медицинской маски в сочетании с вакцинацией максимизирует защиту от новых, более опасных штаммов COVID-19. Особенно, когда говорится об "Омикроне", который распространяется значительно быстрее, чем известные ранее штаммы.

Важно: если маска одета неправильно, то есть не прикрывает нос и рот, никакой защиты она не дает.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем раньше.

За прошедшие сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных исходов – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.

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