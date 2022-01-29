Новый антирекорд! В Украине за сутки нашли более 37 тыс. COVID-больных

В Украине все больше заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 2 943 больше, чем за 27 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 340 человек;
- летальных исходов – 149;
- выздоровело – 7 163 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 017 961 человек;
- выздоровело – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2418;
Винницкая область – 2100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1822;
Донецкая область – 1430;
Житомирская область – 2214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2572;
Киевская область – 1227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ровенская область – 1994;
Сумская область – 1502;
Тернопольская область – 1487;
Харьковская область – 1319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.