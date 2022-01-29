Новий антирекорд! В Україні за добу виявили понад 37 тис. COVID-хворих

В Україні дедалі більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу, 28 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 2943 більше, ніж за 27 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3340 осіб;

летальних наслідків – 149;

одужало – 7 163 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4017961 особа;

одужало – 3 615 257 осіб;

летальних наслідків – 100 031.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Шість областей України можуть потрапити до червоної зони і зовсім скоро

У найближчі тижні Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже швидко. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.

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