Совет церквей и религиозных организаций призвал закрыть небо над Украиной и создать гуманитарные коридоры

/ Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины погибли по меньшей мере 82 ребенка и более 100 детей ранено.

Про это сообщил в своем обращении Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Реклама

Обращение к лидерам мира

"Российские войска повредили или уничтожили более 200 школ, 30 больниц и 1500 жилых домов, в том числе многоквартирных, и эти цифры продолжают расти. Сотни тысяч мирных людей оказались в блокаде российских войск в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе Донецкой области, без еды, воды, медицинской помощи и других средств к существованию", – говорится в обращении.

В Совете заявили, что жертвами российской блокады в Мариуполе уже стали по меньшей мере 2187 мирных жителей, убитых в результате постоянных обстрелов, в том числе при попытках эвакуироваться из-за предварительно согласованных гуманитарных коридоров.

Поэтому Совет повторно призвал мировых лидеров, а также ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить современные средства противовоздушной обороны и самолеты-истребители.

Реклама

Гуманитарные коридоры

Кроме этого, Совет церквей обратился к руководству РФ, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народов России, чтобы они приняли срочные меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где продолжаются активные боевые действия.

В то же время речь шла и об обмене военнопленными между Россией и Украиной.

"Повторно подчеркиваем, что во избежание каких-либо провокаций эвакуацию гражданского населения через гуманитарные коридоры могут осуществлять гражданские волонтеры и служители церквей и религиозных организаций – как в сопровождении сотрудников украинской полиции, так и без их участия", – отметили в Совете.

Напомним, Папа Римский Франциск назвал Мариуполь "городом-мучеником" и призвал "прекратить эту резню".

Реклама

Война в Украине 13 марта