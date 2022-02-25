Спивак попросил Европу спасти ГТС от уничтожения авиацией

Дмитрий Спивак заявил, что сейчас ведутся бои возле ГТС / Коллаж "Сегодня"
Общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что Европа должна немедленно закрыть небо над Украиной ради безопасности всего континента.
"Ведутся бои возле ГТС с использованием градов и ударной авиации. Это может привести уничтожению строя ГТС, чтобы не было альтернативы Северному потоку", – заявляет Дмитрий Спивак.
Общественный деятель заявляет, что для избежания техногенной катастрофы он настаивает на том, чтобы Украина срочно отключила ГТС ради энергобезопасности Европы.
"Пока Украинские военные защищают целостность ГТС – Европа должна немедленно закрыть небо над Украиной ради безопасности всего континента и посадить лидеров Украины и России за стол переговоров. Это единственное и верное решение в этой ситуации. Украина не хочет войны. Украине не нужна война. Верю, что все будет хорошо. Быть добру и миру мир", – добавляет Дмитрий Спивак.
Вторжение России в Украину
- В течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты шесть вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.
- Президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.
- После преступного вторжения России в Украину, где она понесла огромные потери, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Киевом.
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- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что атаки российских военных на детский сад и детский дом – это военные преступления и нарушение Римского статута. Украина будет обращаться в международные суды.