Стояли ночь на морозе: украинцы столкнулись с проблемами на границе при эвакуации

Толпы людей ждут эвакуации из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Важная информация для украинцев, которые эвакуируются в соседние страны: по ночам пункты пропуска на границах могут не работать. Сотрудница "Сегодня" рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.
По ее словам, она шла с ребенком пешком до границы 8 часов, однако на пункте пропуска собралась огромная очередь.
"Привезли нас волонтерские автобусы на границу Краковец. Там 2 тысячи человек. Стояли с 19:00 до 7 утра на морозе с детьми, стариками, инвалидами в очереди. А очередь не двигалась! Она просто из длинной и узкой уплотнялась и уплотнялась, пока не превратилась в давку... Людей просто не пускали! А мы думали, что очередь движется", — рассказала девушка.
Эвакуация в Украине 6 марта
В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 началась эвакуация мирного населения. Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек муниципальными автобусами.
"Укрзализныця" не только вывозит украинцев из горячих точек, но и пытается эвакуировать за границу. 6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.
Из Харькова с сегодняшнего дня будут выезжать железнодорожные поезда в западном направлении.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.