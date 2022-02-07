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Таблетки от COVID-19 и тревожная статистика: все о ситуации с коронавирусом в Украине

София Ковнир
7 февраля, 09:55
В красной карантинной зоне до сих пор находятся две области

В Украине растет количество заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине по состоянию на 7 февраля зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а большинство областей в стране входят в оранжевую карантинную зону.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2699 человек;
  • летальных исходов – 115;
  • выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 4 307 437 человек;
  • выздоровели – 3 681 092 человек;
  • летальных исходов – 101 392.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2033;
Полтавская область – 494;
Ровенская область – 1142;
Сумская область – 1024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1713;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона:

  • Ровенская
  • Ивано-Франковская (области)

Желтая зона:

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  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Кировоградская
  • Полтавская (области)

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 7 февраля

В Украину привезли таблетки "Молнупиравир" от COVID-19

6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.

Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.

В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации

В городах из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.

В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.

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