Таблетки от COVID-19 и тревожная статистика: все о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине растет количество заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине по состоянию на 7 февраля зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а большинство областей в стране входят в оранжевую карантинную зону.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика коронавируса
За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2699 человек;
- летальных исходов – 115;
- выздоровели – 5024 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 307 437 человек;
- выздоровели – 3 681 092 человек;
- летальных исходов – 101 392.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2033;
Полтавская область – 494;
Ровенская область – 1142;
Сумская область – 1024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1713;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона:
- Ровенская
- Ивано-Франковская (области)
Желтая зона:
- Днепропетровская
- Запорожская
- Кировоградская
- Полтавская (области)
Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 7 февраля
В Украину привезли таблетки "Молнупиравир" от COVID-19
6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.
В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.
Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.
Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.
Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.
Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.
В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации
В городах из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.
В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.