Таблетки от COVID-19 и тревожная статистика: все о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине растет количество заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине по состоянию на 7 февраля зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а большинство областей в стране входят в оранжевую карантинную зону.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

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