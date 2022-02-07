Таблетки від COVID-19 та тривожна статистика: все про ситуацію з коронавірусом в Україні

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Карантинні зони в Україні станом на 7 лютого

6 лютого в Україну привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Виробляє його американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme. Про це повідомляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми розпочали в листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможе нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – стверджує Віктор Ляшко.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх до регіонів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання та його зручно приймати.

Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Препарат зможуть отримати люди старше 60 і ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця.

Проте їх не рекомендується приймати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки таблетки можуть впливати на ріст кісткової та хрящової тканини.

Ефективність пігулок невелика – 30%. І менше, ніж аналогічний препарат – Pfizer, що становить 90%.

У Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації

У містах через зниження темпів вакцинації від коронавірусу тимчасово скоротили кількість центрів щеплення. Коли буде більше охочих до вакцинації, то роботу пунктів відновлять.

У Запоріжжі є 11 центрів вакцинації та на інших територіях – шість центрів.

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