Украина не будет эвакуировать украинцев через РФ и Беларусь – Верещук

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас есть сложность с организацией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, находящихся под обстрелами российских оккупантов. Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, вчера в половине первого ночи Россия направила письмо с предложением объявить режим тишины с 10 часов 7 марта и, по просьбе Макрона, открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова и других городов в Россию или Беларусь.

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"Это неприемлемый вариант для открытия гуманитарных коридоров", — подчеркнула министр.

Украина направила в ответ свое видение возможных гуманитарных коридоров. В предложении указаны следующие направления эвакуации:

из городов Буча, Ирпень, Бородянка, Иванково (Киевская область) в направлении Киева с последующей пересадкой на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска;

из Мариуполя (Донецкой области) в Запорожье;

из Волновахи (Донецкой области) в Покровск;

из Сум в Полтаву;

из Изюма (Харьковской области) в Лозовую;

из Балаклеи (Харьковской области) в Первомайск;

из сел Липце и Стрелече (Харьковской области) в Мерефу;

из Харькова на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска.

Министр обратилась к Эммануэлю Макрону, Борису Джонсону, Джо Байдену с просьбой о помощи.

"Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизни сотням тысяч людей. В том числе иностранным гражданам",– сказала Верещук.

Также она призвала власти России, чтобы те прекратили манипулировать жизнями мирного населения и дали возможность людям спасти себя и свои жизни.

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Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.

Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города.

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Ситуация в Украине 7 марта