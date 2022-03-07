Украина не будет эвакуировать украинцев через РФ и Беларусь – Верещук

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Сейчас есть сложность с организацией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, находящихся под обстрелами российских оккупантов. Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, вчера в половине первого ночи Россия направила письмо с предложением объявить режим тишины с 10 часов 7 марта и, по просьбе Макрона, открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова и других городов в Россию или Беларусь.
"Это неприемлемый вариант для открытия гуманитарных коридоров", — подчеркнула министр.
Украина направила в ответ свое видение возможных гуманитарных коридоров. В предложении указаны следующие направления эвакуации:
- из городов Буча, Ирпень, Бородянка, Иванково (Киевская область) в направлении Киева с последующей пересадкой на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска;
- из Мариуполя (Донецкой области) в Запорожье;
- из Волновахи (Донецкой области) в Покровск;
- из Сум в Полтаву;
- из Изюма (Харьковской области) в Лозовую;
- из Балаклеи (Харьковской области) в Первомайск;
- из сел Липце и Стрелече (Харьковской области) в Мерефу;
- из Харькова на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска.
Министр обратилась к Эммануэлю Макрону, Борису Джонсону, Джо Байдену с просьбой о помощи.
"Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизни сотням тысяч людей. В том числе иностранным гражданам",– сказала Верещук.
Также она призвала власти России, чтобы те прекратили манипулировать жизнями мирного населения и дали возможность людям спасти себя и свои жизни.
Эвакуация украинцев
"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.
Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.
На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.