Украине грозит эпидемия дифтерии и полиомиелита? Что говорит Ляшко

Ситуация с рутинными прививками в стране ухудшилась / Коллаж "Сегодня"
Статистика по рутинным прививкам ухудшилась. Все это из-за противников COVID-вакцинации.
Об этом сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко, пишет "Бабель".
Статистика вакцинации рутинными прививками
По данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии.
С полиомиелитом уже проблемы, утверждает Виктор Ляшко. Вирус распространяется от человека из-за фекалий и слюны, чаще всего из-за грязных рук, зараженной пищи и воды. Три прививки нужно делать до года. Затем – в 6 и 14 лет. Смертность болезни – около 5%.
Уже есть проблемы?
В октябре в Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного болезнью, у полуторагодовалого ребенка. Виктор Ляшко говорит, что этим случаем занимается отдельная рабочая группа. Она наработала несколько стратегий, и теперь он должен избрать.
Как все исправить?
Глава МОЗ утверждает, что есть два варианта решения проблемы. Первое: вакцинировать всех невакцинированных до десяти лет – это подчистная кампания. Второй: привиться всем детям до шести лет, независимо от статуса вакцинации.
Антилидеры вакцинации от полиомиелита:
- Херсонская область,
- Запорожская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область.
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