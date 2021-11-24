Україні загрожує епідемія дифтерії та поліомієліту? Що каже Ляшко

Ситуація з рутинними щепленнями в країні погіршилася / Колаж "Сьогодні"

Статистика з рутинних щеплень погіршилася. Все це через супротивників COVID-вакцинації.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, пише "Бабель".

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Статистика вакцинації рутинними щепленнями

За даними МОЗ, від дифтерії та правця не прищеплений кожен другий дорослий. У майбутньому це загрожує спалахом дифтерії.

Із поліомієлітом уже проблеми, стверджує Віктор Ляшко. Вірус поширюється від людини через фекалії та слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду. Три щеплення потрібно робити до року. Потім – у 6 та 14 років. Смертність хвороби – близько 5%.

Чи є вже проблеми?

У жовтні в Україні підтвердили перший за шість років випадок паралічу, спричиненого хворобою, у півторарічної дитини. Віктор Ляшко каже, що цим випадком займається окрема робоча група. Вона напрацювала кілька стратегій, і тепер він має обрати.

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Як все виправит

Глава МОЗ стверджує, що є два варіанти вирішення проблеми. Перше: вакцинувати всіх невакцинованих до 10 років – це підчиста кампанія. Другий: зробити щеплення всім дітям до шести років, незалежно від статусу вакцинації.

Антилідери вакцинації від поліомієліту:

Херсонська область,

Запорізька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область.

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