Украинские военные сокрушили танковое подразделение оккупантов (фото)

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В Черниговской области украинские военные уничтожили танковое подразделение российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило оперативное командование "Север".

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Что произошло

"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "руських асвабатителей". На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело цель беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", – заявили в командовании.

Также стало известно, что после упорного боя враг практически был уничтожен.

Фото – оперативное командование "Север".

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Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, что вооруженные силы РФ пытаются окружить силы ООС в Донбассе путем продвижения из Харьковской области. Отмечается, что одновременно российские оккупанты намерены обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

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