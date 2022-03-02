Умирайте от голода! Путин раздал своим солдатам провизии на три дня – видео допроса оккупанта

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.

Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта.

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По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной.

"Следовательно, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине 2 марта