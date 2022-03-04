В Буче остановили колонну оккупантов (видео)

Оккупанты не смогли пробиться в город благодаря ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Мэр Бучи Анатолий Федорук записал новое видео и рассказал об обстановке в городе.
"Вооруженные силы Украины остановили колонну врага, улица Вокзальная, город Буча. Это результаты их вторжения и работы наших Вооруженных сил. Обычный частный сектор, который рядом, также получил повреждение, но все отстроим, все живы, все здоровы. Вооруженные силы Украины хорошо отработали, все будет Украина", – сказал он.
Ситуация в Украине 4 марта
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