В Буче остановили колонну оккупантов (видео)

Мэр Бучи Анатолий Федорук записал новое видео и рассказал об обстановке в городе.

"Вооруженные силы Украины остановили колонну врага, улица Вокзальная, город Буча. Это результаты их вторжения и работы наших Вооруженных сил. Обычный частный сектор, который рядом, также получил повреждение, но все отстроим, все живы, все здоровы. Вооруженные силы Украины хорошо отработали, все будет Украина", – сказал он.