На Майдане Незалежности музыкальные фонтаны будут каждый день исполнять гимн Украины

Фонтаны запустили раньше запланированного срока / Фото: Коллаж: Сегодня

С 7 марта в центре Киева на Майдане Независимости заработали музыкальные фонтаны. Каждый день в 7:00 и 12:00 они будут исполнять гимн Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Также столичные власти рассказали о том, какая сейчас ситуация в городе.

"Ночь в столице прошла спокойно. В городе работает транспорт и коммунальные службы. Город снабжен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики обезвреживают порывы сетей, налаживают работу инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается работа волонтеров, которые уже 10 дней работают на логистических хабах и обеспечивают город продуктами, медикаментами, горючим и т.д. Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на складах с продовольствием и волонтерах-фармацевтах.

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