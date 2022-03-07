На Майдані Незалежності музичні фонтани щодня виконуватимуть гімн України

Фонтани запустили раніше запланованого терміну / Фото: Колаж: Сьогодні
З 7 березня у центрі Києва на Майдані Незалежності запрацювали музичні фонтани. Щодня о 7:00 та 12:00 вони виконуватимуть гімн України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Також столична влада розповіла про те, яка зараз ситуація у місті.
"Ніч у столиці пройшла спокійно. У місті працює транспорт та комунальні служби. Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв'язком у повному обсязі. Комунальники знешкоджують пориви мереж, налагоджують роботу інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що продовжується робота волонтерів, які вже 10 днів працюють на логістичних хабах та забезпечують місто продуктами, медикаментами, пальним тощо. Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на складах із продовольством та волонтерів-фармацевтів.
12-й день війни в Україні
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- Також стало відомо, що Україна працюватиме над створенням міжнародного трибуналу з розгляду військових злочинів Росії.
- Хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів та державних телеканалів.
- З початку війни Росії проти України у нашій країні загинули діти. Крім того, багато хто постраждав.
- У Херсоні вранці 7 березня знову зник мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" Причина перебою зі зв'язком поки що невідома.
- Російські окупанти відкрили вогонь по Миколаєву. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню "Смерч".