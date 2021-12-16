В Италии 81-летний мужчина застрелил сиделку из Украины

Правоохранители арестовали мужчину/Фото: quotidiano.net, коллаж: "Сегодня"

В Италии 81-летний мужчина застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Умершая давно не сходилась характером с убийцей.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Реклама

Детали

Инцидент произошел в среду, 15 декабря, в городе Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя). Бывший учитель математики местного лицея выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия. Женщина скончалась на месте инцидента еще до приезда медиков и правоохранителей.

Частые конфликты

"Соседи часто слышали ссоры в этой квартире. Они даже иногда стучали в дверь, чтобы усмирить этого старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы по разным пустякам. Да и с соседями частенько скандалил", — рассказала знакомая убитой украинки.

Почему застрелил женщину?

Итальянец объяснил свой поступок тем, что он был недоволен, как женщина ухаживает за его сестрой, и считал, что она якобы отнимает у него деньги.

Что говорят об убитой?

Все, кто знал Марию, отзываются о ней как о доброй и порядочной женщине. А вот 81-летнему пенсионеру якобы не могла угодить ни одна из сиделок. Мужчина был всеми недоволен и регулярно устраивал скандалы, иногда даже с рукоприкладством. Сестра брата-убийцы сказала, что никогда его не простит.

Реклама

Инциденты с украинцами заграницей

Недавно в Египте после купания в море умер 66-летний украинец . Мужчина оказался отцом экс-депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол Николаем. В семье до сих пор не знают, что именно произошло в день смерти мужчины.

. Мужчина оказался отцом экс-депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол Николаем. В семье до сих пор не знают, что именно произошло в день смерти мужчины. В Турции во время пешего похода погиб турист из Украины . Суд страны в результате смерти временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны.

. Суд страны в результате смерти временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны. В Италии украинец пытался жестоко убить свою жену. Он облил ее бензином и поджег. Потерпевшая на момент инцидента была в ванной и успела снять с себя одежду.

Читайте также