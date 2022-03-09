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В Николаеве снаряд попал в дом – момент удара попал на видео

Юлия Гаврилюк
9 марта, 21:25
Россияне продолжают обстреливать мирных жителей и наносить авиаудары по домам

Снаряд попал в дом / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе Ракетного Урочища города Николаева снаряд попал в жилой дом.

Видео момента попадания снаряда опубликовал спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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"Момент попадания снаряда в жилой дом. Будьте прокляты, российские мрази", – написал Братчук.

Война в Украине 9 марта

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