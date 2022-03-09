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У Миколаєві снаряд влучив у будинок – момент удару потрапив на відео

Юлія Гаврилюк
9 березня, 21:25
Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів та завдавати авіаударів по будинках

Снаряд потрапив у будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У районі Ракетного Урочища міста Миколаєва снаряд влучив у житловий будинок.

Відео моменту влучення снаряда опублікував спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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"Момент влучення снаряда у житловий будинок. Будьте прокляті, російські мерзоти", – написав Братчук.

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