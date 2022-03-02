В Николаеве высадка десанта, объявлен комендантский час

Виталий Ким сообщил о вражеском десанте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве высаживается вражеский десант — об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"У нас высадка десанта в районе Баловного, четыре вертолета высаживается. Объявляю комендантский час до времени указания. С улиц все уходим, ожидаем... Идут бои на подступах, в Калиновке, наша арта их развалила, мост... Часть ушла в сторону Баштанки обратно. Военные работают. В городе никого (из вражеских военных. — Ред.) нет", — сказал он.

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Ситуация в Украине 2 марта

Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.

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В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.

Около 8:00 утра в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.

Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.

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