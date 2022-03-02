У Миколаєві висадка десанту, оголошена комендантська година

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У Миколаєві висаджується ворожий десант – про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Балівного, чотири вертольоти висаджується. Оголошую комендантську годину до часу вказівки. З вулиць усе йдемо, чекаємо... Ідуть бої на підступах, у Калинівці, наша арта їх розвалила, міст... Частина пішла у бік Баштанки назад. Військові працюють. У місті нікого (з ворожих військових. — Ред.) немає", — сказав він.

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Ситуація в Україні 2 березня

Окупанти, що вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.

У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там уже тривалий час не можуть загасити пожежу.

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Протягом ночі майже по всій Сумській області відбувалися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.

Близько 8:00 ранку в Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.

Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.

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