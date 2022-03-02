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У білоруському Мозирі морги забиті чеченцями

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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2 березня, 08:49
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Росія боїться повідомляти про трупи не тільки російським громадянам, а й Чечні

Влада Білорусі надала свої морги під трупи знищених під час вторгнення на територію України окупантів.

Про це повідомляє прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської Ганна Красуліна, посилаючись на отриману оперативну інформацію.

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"Знаємо, що у Мозирі забито всі морги. Причому там етнічні чеченці. І знаємо, за оперативною інформацією, що їм доручено на тривале зберігання ці трупи агресора покласти. Це означає що вони (російська влада) бояться відправляти "вантаж 200" до Чечні. Ми не дамо приховати це російській пропаганді, що вони (чеченці та росіяни) гинуть масово на території країни, куди їх ніхто не запрошував, і вони мають повернутись до себе додому", – розповіла Красуліна в ефірі "Україна 24".

Україна просить Червоний хрест вивезти трупи окупантів

РФ має знати, скільки трупів російських військових зараз на території України. Таку заяву зробила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук:

"Ми звертаємось до міжнародного Червоного хреста і просимо, щоб вони допомогли вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації, це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна необхідність, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів залишили територію нашої країни".

ЗСУ знищили підрозділ чеченських бойовиків

Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом з відомим кадировським командиром.

Про це повідомила Верховна Рада. В Офісі президента "Супільному" підтвердили цю інформацію.

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