В Одесской области сбили вражеский самолет — видео

В Одесской области сбили самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские силы ПВО сбили самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщает одесское издание Думская.

По словам очевидцев, из подбитой машины успел катапультироваться пилот. Сейчас его ищут.

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Всем, кто видел, просят сообщать информацию в кол-центр по телефонам (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.

Ситуация в Украине 3 марта

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Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО – 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.