В Одесской области сбили вражеский самолет — видео

В Одесской области сбили самолет / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские силы ПВО сбили самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщает одесское издание Думская.
По словам очевидцев, из подбитой машины успел катапультироваться пилот. Сейчас его ищут.
Всем, кто видел, просят сообщать информацию в кол-центр по телефонам (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.
Ситуация в Украине 3 марта
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Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек;
- танков ‒ 217 ед.;
- боевых бронированных машин – 900;
- артиллерийских систем – 90;
- реактивных систем залпового огня – 42;
- средств ПВО – 11;
- самолетов – 30 (информация уточняется);
- вертолетов – 31 (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.