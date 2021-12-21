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В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны – список

София Ковнир
21 декабря, 17:10
Желтых областей в нашей стране станет больше. Это произойдет уже 23 декабря

В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 декабря в Украине уменьшится красная зона. Так, в желтую переходят Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

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Желтая зона увеличится

21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его результатам комиссия решила установить с 23 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Коронавирус в Украине

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем сутками ранее.

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За прошлые сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.

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