В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны – список

В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 декабря в Украине уменьшится красная зона. Так, в желтую переходят Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

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Желтая зона увеличится

21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его результатам комиссия решила установить с 23 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Коронавирус в Украине

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем сутками ранее.

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За прошлые сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.