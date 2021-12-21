В Україні ще 6 областей виходять з "червоної зони" – список

В Україні побільшає "жовтих зон". Фото: колаж "Сьогодні"

З 23 грудня в Україні зменшиться "червона зона". Так, у "жовту" переходять Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчінов.

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"Жовта зона" збільшиться

21 грудня відбулося чергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його результатами комісія вирішила встановити з 23 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Коронавірус в Україні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

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Минулої доби госпіталізували 1061 особу, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 осіб одужали.