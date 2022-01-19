В Украине еще одна область стала "оранжевой" – список зон

В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
В Украине снова растет число COVID-больных
За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4 257 случаев больше, чем за 17 января.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализирован – 2 401 человек;
- летальных исходов – 163;
- выздоровело – 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 780 903 человека;
- выздоровело – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1268;
Винницкая область – 767;
Волынская область – 157;
Днепропетровская область – 414;
Донецкая область – 483;
Житомирская область – 258;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 201;
Ивано-Франковская область – 1575;
Киевская область – 491;
Кировоградская область – 86;
Луганская область – 215;
Львовская область – 956;
Николаевская область – 222;
Одесская область – 534;
Полтавская область – 470;
Ровенская область – 568;
Сумская область – 860;
Тернопольская область – 528;
Харьковская область – 666;
Херсонская область – 305;
Хмельницкая область – 625;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 513;
Черниговская область – 61.
Украину накроет новая волна COVID-19: чего ждать и готовы ли медики
Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении Минздрава.
Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:
- использование защитных масок;
- соблюдение дистанции;
- регулярное мытье рук;
- вакцинация от COVID-19.
"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.