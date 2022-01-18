Приближаемся к локдауну? В Украине "растет" оранжевая зона

По состоянию на 18 января в Украине увеличилась оранжевая карантинная зона. Теперь в эпидопасности четыре области.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Кто попал в оранжевую зону?
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
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- Ровенская – критический показатель новых COVID-случаев
- Сумская – критический показатель новых COVID-случаев
- Черновицкая – критический показатель новых COVID-случаев
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 18 января. Скриншот
Статистика коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 1 125 человек;
- летальных исходов – 188;
- выздоровело – 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 768 088 человек;
- выздоровело – 3 561 923 человека;
- летальных исходов – 98 549.
Количество заболеваний в регионах за сутки:г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровенская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.
Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области
Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.
Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".
"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов.
По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.
"С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звено с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.