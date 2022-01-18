Наближаємось до локдауну? В Україні "збільшується" "помаранчева зона"

Станом на 18 січня в Україні збільшилась "помаранчева" карантинна зона. Тепер в епіднебезпеці чотири області.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Хто потрапив до "помаранчевої зони"?
Наразі в "помаранчевій зоні" перебувають такі області:
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- Івано-Франківська – три критичні показники (нові COVID-випадки, рівень та динаміка госпіталізацій)
- Рівненська – критичний показник нових COVID-випадків
- Сумська – критичний показник нових COVID-випадків
- Чернівецька – критичний показник нових COVID-випадків
Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот
Статистика коронавірусу в Україні
В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовані 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж 16 січня.
Також минулої доби:
- госпіталізовані – 1 125 людей;
- летальних наслідків – 188;
- одужали – 5761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 768 088 людей;
- одужало – 3 561 923 особи;
- летальних наслідків – 98 549.
Кількість захворювань у регіонах за добу: Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.
Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області
Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Харківській області. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразках.
Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% із них – це штам "Омікрон".
"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.
За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.
"З сьогоднішнього дня... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони будуть приблизно тиждень продовжуватися, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.