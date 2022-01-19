В Україні ще одна область стала "помаранчевою" – список зон

В Україні погіршується COVID-ситуація та збільшується "помаранчева" зона. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 19 січня в Україні знову розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, в епіднебезпеці опинилася Львівська область.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
Наразі у "помаранчевій зоні" перебувають такі області:
- Івано-Франківська
- Рівненська
- Сумська
- Чернівецька
- Львівська
Всі інші регіони знаходяться у "жовтій" карантинній зоні.
В Україні знову зростає кількість COVID-хворих
Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовані 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4257 випадків більше, ніж за 17 січня.
Також минулої доби:
- госпіталізовані – 2 401 людина;
- летальних наслідків – 163;
- одужалио – 5 413 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 780 903 особи;
- одужало – 3 567 336 осіб;
- летальних наслідків – 98 712.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1268;
Вінницька область – 767;
Волинська область – 157;
Дніпропетровська область – 414;
Донецька область – 483;
Житомирська область – 258;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 201;
Івано-Франківська область – 1575;
Київська область – 491;
Кіровоградська область – 86;
Луганська область – 215;
Львівська область – 956;
Миколаївська область – 222;
Одеська область – 534;
Полтавська область – 470;
Рівненська область – 568;
Сумська область – 860;
Тернопільська область – 528;
Харківська область – 666;
Херсонська область – 305;
Хмельницька область – 625;
Черкаська область – 300;
Чернівецька область – 513;
Чернігівська область – 61.
Україну накриє нова хвиля COVID-19: на що чекати і чи готові медики
Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні МОЗ.
Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:
- використання захисних масок;
- дотримання дистанції;
- регулярне миття рук;
- вакцинація від COVID-19
"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів більш високий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий за ризик госпіталізації, ніж минулі базовий курс щеплення", – додали медики.