Возвращение красной зоны и тревожные прогнозы: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине накаляется ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 24 января одна область уже перешла в красную карантинную зону. Также за прошедшие сутки в стране зафиксировали 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Сайт "Сегодня" подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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В Украине обнаружили новые COVID-случаи

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1836 человек;

летальных исходов – 67;

выздоровели – 2430 человек. За все время пандемии в Украине: Реклама заболели – 3 870 370 человек;

выздоровели – 3 585 338 человек;

летальных исходов – 99 282. Количество заболеваний в регионах за сутки: г. Киев – 464;

Винницкая область – 524;

Волынская область – 251;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 84;

Житомирская область – 798;

Закарпатская область – 304;

Запорожская область – 63;

Ивано-Франковская область – 1765;

Киевская область – 256;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 19;

Львовская область – 2036;

Николаевская область – 209;

Одесская область – 670;

Полтавская область – 164;

Ровенская область – 394;

Сумская область – 856;

Тернопольская область – 661;

Харьковская область – 1019;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 536;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 837;

Черниговская область – 267. Карантинные зоны в Украине Ивано-Франковская область с 24 января вошла первой в красную карантинную зону. Теперь там запрещены: работа заведений общественного питания

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников

работа ТРЦ и других развлекательных заведений

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ

работа непродовольственных рынков и магазинов,

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

проведение массовых мероприятий

работа учреждений культуры Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении. Реклама Оранжевая зона Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области: Винницкая

Житомирская

Львовская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону. В желтых и оранжевых зонах карантина необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Учебные заведения могут работать, если не менее 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Оранжевая зона позволяет местным властям устанавливать дополнительные, более жесткие ограничения. Карантинные зоны в Украине по состоянию на 24 января

Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.

Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".

В красную зону могут попасть еще три области

По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.

Отменят ли COVID-сертификаты в Украине?

В Украине слишком рано начинают отменять карантинные ограничения. Локдаун был бы более эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал экс главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.