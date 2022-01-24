Повернення червоної зони та тривожні прогнози: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні загострюється ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 24 січня одна область вже перейшла до червоної карантинної зони. Також минулої доби в країні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Сайт "Сьогодні" докладно розповість про ситуацію із коронавірусом в Україні.

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В Україні виявили нові COVID-випадки

В Україні за добу 23 січня зафіксовані 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 1836 осіб;

летальних випадків – 67;

одужали – 2430 осіб. За весь час епідемії в Україні: Реклама захворіли – 3 870 370 осіб;

одужали – 3 585 338 осіб;

летальних наслідків – 99 282. Кількість захворювань у регіонах за добу: м. Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267. Карантинні зони в Україні Івано-Франківська область з 24 січня увійшла першою до червоної карантинної зони. Тепер там заборонено: робота закладів громадського харчування

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників

робота ТРЦ та інших розважальних закладів

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл

робота непродовольчих ринків та магазинів

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів

проведення масових заходів

робота закладів культури Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані та мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання. Реклама Помаранчева зона Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області: Вінницька

Житомирська

Львівська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Чернівецька

Чернігівська Всі інші регіони входять до жовтої карантинної зони. У жовтих та помаранчевих зонах карантину необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обмеження за кількістю учасників масових заходів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо щонайменше 80% працівників отримали хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Помаранчева зона дозволяє місцевій владі встановлювати додаткові, жорсткіші обмеження. Карантинні зони в Україні станом на 24 січня

Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?

Пік захворюваності під час цієї хвилі COVID-19 може припасти на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".

До червоної зони можуть потрапити ще три області

За словами Ляшка, найближчим часом до червоної зони можуть потрапити Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є у Львівщини.

Чи скасують COVID-сертифікати в Україні?

В Україні дуже рано починають скасовувати карантинні обмеження. Локдаун був більш ефективним у боротьбі з коронавірусом. Про це розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

За словами Бережнова, у Великій Британії вже скасовують маски та сертифікати вакцинації, але в Україні ще рано приймати таке рішення