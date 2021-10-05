Как в 2020-м? Ждать ли в Украине локдауна и какая ситуация в стране

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня".

В Украине продолжает расти число заболевших COVID-19. Многие регионы рискуют попасть в оранжевую или красную зону. По сравнению с прошлым годом в этот раз ситуация из-за коронавируса еще больше ухудшилась.

Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".

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В октябре 2020-го также ужесточали карантин в Украине

13 октября 2020 года правительство продлило карантин на всей территории страны до 31 декабря. Тогда действовали следующие правила:

Ограничивалось время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22 часов до 7 часов утра.

Ужесточались ограничения относительно массовых мероприятий (не более 50 человек в зеленой зоне, до 30 – в желтой, до 20 – в оранжевой).

Запрещалось посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных.

Кроме этого, с 15 до 30 октября 2020 года в Украине устанавливали каникулы в учреждениях общего среднего образования, а вузы переводили до 15 октября на дистанционную форму обучения, рекомендовали выезд студентов из общежитий.

Заведения в локдаун работают с ограничениями или вовсе закрываются. Фото: МинПром.

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Как обстояли дела с коронавирусом в 2020 году?

Перед продлением жесткого карантина в Украине ежедневно фиксировали по 5 тысяч, а то и более новых случаев заболевания коронавирусом.

Тесты на COVID-19 делали более 25 тысяч человек в неделю, а максимальное количество анализов в сутки достигало 34 295.

Сколько было заразившихся в октябре 2020-го?

По состоянию на октябрь 2020 года насчитывалось более 2 469 856 заразившихся коронавирусом. Умерших пациентов, по статистике, было не менее 57 206, выздоровевших – не менее 2 268 752.

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Школы закрывали на карантин. Фото: inform.zp.ua

Жесткий локдаун в Украине в 2020-м

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "карантин выходного дня". Затем 9 декабря правительство заявило, что намерено ввести жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом.

8 января 2021 года на всей территории Украины начал действовать жесткий локдаун, который продлился до 24 января включительно. В это время были запрещены массовые мероприятия, посещение кафе и ресторанов, работа школ, вузов, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, театров и частично ТРЦ. Правительство не планировало продлевать так называемый карантин зимних каникул после 24 января. Более мягкие ограничения были продлены до 31 марта.

В 2020 году был жесткий локдаун в Украине. Фото: parlament.ua

Ситуация с COVID-19 в октябре 2021 года

По состоянию на 5 октября 2021 года в Украине инфекцию подтвердили в общем у 2 469 856 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 317 жителей Украины (всего – 57 206). Вылечить удалось 2 268 752 инфицированных (4229 – за последние сутки).

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью меньше двух третей мест в залах или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

В Украине снова могут ввести жесткий локдаун

Как рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, в Минздраве ожидают пиковые нагрузки на больничную систему в период от середины ноября до середины декабря.

По словам Кузина, сейчас в стране развернута сеть "первой волны" больниц для инфицированных коронавирусом, почти к 98% коек подведен кислород.

"Сейчас 44 тысячи коек в "первой волне". Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы – одна, две, даже три, которые будут работать в худшем случае", – рассказал Игорь Кузин.

В Украине заговорили об ужесточении карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Что будет с карантином в столице?

Поскольку в Украине и Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, столичные власти уже разрабатывают алгоритм дальнейшего ужесточения правил. Чиновники учитывают опыт других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, новые ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте. За соблюдением правил будет следить полиция с "Муниципальной вартой", а также сотрудники коммунальных предприятий.

Украину вскоре могут перевести в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

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