Дальше хуже? Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

В Украине пик заболеваемости COVID-19 может длиться от середины ноября до середины декабря. Ситуация в регионах быстро ухудшается.
Об этом пишет ТСН.
Пиковый период
"Несколько регионов уже находятся в оранжевой зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему – от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", – рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин..
Дополнительные места
По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавируса, где почти 98% коек имеют подведен кислород.
"Сейчас 44 тысяч коек в первой волне. Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы – одна, две, даже три, которые будут работать в худшем случае", – рассказал Игорь Кузин.
В Минздраве уверены, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и кроватей, и кислорода.
Области, которые соответствуют оранжевой зоне карантина
По состоянию на 5 октября восемь областей Украины отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина:
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ровенская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Черновицкая
Ранее мы писали:
- Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький. Но в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться.
- 5 октября, у клинической больницы скорой медицинской помощи Львова выстроилась очередь из быстрых машин. Все они пытаются проехать в изолятор, где принимают больных с подозрением на COVID-19.