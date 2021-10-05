Як у 2020-му? Чи чекати в Україні локдауну і яка ситуація в країні

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні".

В Україні продовжує зростати рівень захворюваності COVID-19. Багато регіонів ризикують потрапити в "помаранчеву" і "червону" зону. У порівнянні з минулим роком, цього разу ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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У жовтні 2020-го також посилювали карантин в Україні

У 2020 році 13 жовтня уряд нашої країни продовжив карантин по всій території до 31 грудня. Тоді діяли такі правила:

Обмежуваввся час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22 години вечора до 7 години ранку

Посилювалися обмеження щодо проведення масових заходів (не більше 50 осіб у "зелених зонах", до 30 – у "жовтих", до 20 – у "помаранчевих").

Забороняли відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних

Крім цього, з 15 до 30 жовтня 2020 року в Україні встановлювали канікули в закладах загальної середньої освіти, а ВНЗ переводили до 15 жовтня на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків.

Заклади в локдаун працюють з обмеженнями або зовсім закриваються. Фото: Мінпром.

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Яка була ситуація з коронавірусом у 2020 році?

Перед продовженням жорсткого карантину в Україні щодня фіксували по 5 тисяч, а то і більше нових випадків захворювання коронавірусом.

Тести на COVID-19 у тиждень робили понад 25 тисяч осіб, а максимальна кількість аналізів на добу досягала 34 295.

Скільки всього було заражених у жовтні 2020-го?

Станом на жовтень 2020 року всього заражених коронавірусом налічувалося понад 2 469 856. Померлих пацієнтів – більше 57 206, ті, що одужали – більш 2 268 752.

Школи зачиняли на карантин. Фото: inform.zp.ua

Жорсткий локдаун в Україні у 2020-му

З 14 по 30 листопада в Україні діяв "карантин вихідного дня". Потім 9 грудня уряд заявив, що має намір ввести жорсткі обмеження для боротьби з коронавірусом.

8 січня 2021 року на всій території України почав діяти жорсткий локдаун, який тривав до 24 січня включно. Під час нього були заборонені масові заходи, відвідування кафе і ресторанів, робота шкіл, ВНЗ, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, театрів і, частково, ТРЦ. Уряд не планував продовжувати, так званий, "карантин зимових канікул" після 24 січня. Більш м'які обмеження були продовжені до 31 березня.

У 2020 році був жорсткий локдаун в Україні. Фото: parlament.ua

Ситуація з COVID-19 у жовтні 2021 року

Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні всього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

В Україні знову можуть ввести жорсткий локдаун

Як розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, в Міністерстві охорони здоров'я очікують пікові навантаження на систему від середини листопада до середини грудня цього року.

За словами Кузіна, нині в країні розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень.

"Зараз 44 тисячі ліжок у першій хвилі. Додатково можемо розгорнути до 70 000 ліжок. У кожній області є резервні лікарні – одна, дві, навіть три, які працюватимуть у гіршому разі", – розповів Ігор Кузін.

В Україні посилять карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Що буде з карантином у столиці?

Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація з коронавірусом, столична влада вже розробляє алгоритм подальшої жорсткості правил. Чиновники враховують досвід інших країн.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції", – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, нові обмеження можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. За дотриманням правил стежитиме поліція з Муніципальної Варти, а також співробітники комунальних підприємств.

Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

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