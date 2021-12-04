Вспышка в школах и выход областей из красной зоны: рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.

Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.

В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.

Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.

На карантин закрыли:

1-Б класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

2-А класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

9-В класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

11-В класс Энергодарской гимназии №5 с 02.12.2021 по 09.12.2021

1-А класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 12.12.2021

1-Б класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 09.12.2021

В Украине будут действовать новые правила карантина

Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, так как коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Проверка документов COVID

"Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19 – 367 тысяч человек в среднем за сутки. И мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не пришли к пункту прививки, чтобы защитить собственную жизнь", – сказал Ляшко.

Он отметил, что больше всего изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности.



Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют такую опцию.

Ограничения для невакцинированных

Люди, не получившие хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

Уменьшился срок действия "желтого" сертификата

Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. "Желтый" сертификат – это документ, удостоверяющий проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19.

Напомним, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.

Обязательное считывание QR-кода

Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты считывающим QR-код мобильным приложением "Дія".

"Министерство здравоохранения работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях. После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным", – сказал Ляшко.

Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточно своей "Дією" считать QR-код.

Штрафы за отсутствие COVID-документов

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Перечень профессий для обязательной прививки

С 9 декабря вступает в силу Приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательная.



На этот раз речь идет о:

Работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

Работниках учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

Работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

"Обращаюсь к работникам указанных профессий, не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививки сегодня. Это защита вас и ваших родных", – добавил Ляшко.

Ограничения в Украине могут смягчить. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине есть только одна область, где ухудшается COVID-ситуация

Закарпатская область остается единственной в Украине, где ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Здесь количество новых случаев за неделю не изменилось, притом что по всей стране в среднем на 20% меньше больных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ​​ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал он.