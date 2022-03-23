"Затащил на характере". Военному присвоили звание Герой Украины (фото)

Еще один военный получил звание Герой Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Старшему лейтенанту Дозорчему Дмитрию Леонидовичу присвоили звание Герой Украины. Защитник прорвал оборону противника на мосту в Херсонской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

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"Герои новейшей истории Украины: старший лейтенант Дозорчий Дмитрий Леонидович. 24 февраля вблизи города Олешки Херсонской области прорвал оборону противника на мосту и обеспечил выход колонн 59-й ОМБР из окружения. Как говорится, "затащил на характере", – написал Цаплиенко.

В результате Дмитрию присвоено звание Герой Украины.

Старшему лейтенанту Дозорчему Дмитрию Леонидовичу присвоили звание Герой Украины

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Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звание Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно. Об этом говорилось во время обращения Зеленского к украинцам.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоенным орденом Золотая Звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.